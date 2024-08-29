"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам
Бетис перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций поприветствовал Кривбасс у себя в гостях и выразил слова поддержки украинцам.
Испанский клуб на своем стадионе Бенито Вильямарин вывесил флаг Украины со словом "Мир".
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Также "вердибланкос" в соцсетях оставили послание Кривбассу и украинскому народу.
"Добро пожаловать на Бенито Вильямарин, ФК Кривбасс!
В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в заявлении Бетиса.
Welcome to the Benito Villamarín, FC Kryvbas! 👋🏟️— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 29, 2024
In our home, we stand for peace. Our solidarity with the Ukrainian people. 💚🇺🇦 pic.twitter.com/XvNvo3C717
Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бетис - Кривбасс состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой испанской команды со счетом 2:0.
На ISPORT доступен прогноз на ответный матч Бетис - Кривбасс.
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