"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам

Бетис перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций поприветствовал Кривбасс у себя в гостях и выразил слова поддержки украинцам.

Испанский клуб на своем стадионе Бенито Вильямарин вывесил флаг Украины со словом "Мир".

Также "вердибланкос" в соцсетях оставили послание Кривбассу и украинскому народу.

"Добро пожаловать на Бенито Вильямарин, ФК Кривбасс!

В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в заявлении Бетиса.

