"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам

Бетис оставил послание перед матчем с криворожской командой в Лиге конференций.

Бетис перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций поприветствовал Кривбасс у себя в гостях и выразил слова поддержки украинцам.

Испанский клуб на своем стадионе Бенито Вильямарин вывесил флаг Украины со словом "Мир".

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Также "вердибланкос" в соцсетях оставили послание Кривбассу и украинскому народу.

"Добро пожаловать на Бенито Вильямарин, ФК Кривбасс!

В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в заявлении Бетиса.

Welcome to the Benito Villamarín, FC Kryvbas! 👋🏟️



In our home, we stand for peace. Our solidarity with the Ukrainian people. 💚🇺🇦 pic.twitter.com/XvNvo3C717 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 29, 2024

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бетис - Кривбасс состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой испанской команды со счетом 2:0.

На ISPORT доступен прогноз на ответный матч Бетис - Кривбасс.

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