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"Мы выступаем за мир": Соперник Кривбасса выразил поддержку украинцам

Бетис оставил послание перед матчем с криворожской командой в Лиге конференций.
Сегодня, 15:50
Бетис / Getty Images
Бетис / Getty Images

Бетис перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций поприветствовал Кривбасс у себя в гостях и выразил слова поддержки украинцам.

Испанский клуб на своем стадионе Бенито Вильямарин вывесил флаг Украины со словом "Мир".

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Также "вердибланкос" в соцсетях оставили послание Кривбассу и украинскому народу.

"Добро пожаловать на Бенито Вильямарин, ФК Кривбасс!

В нашем родном доме мы выступаем за мир. Мы солидарны с украинским народом", - сказано в заявлении Бетиса.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бетис - Кривбасс состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой испанской команды со счетом 2:0.

На ISPORT доступен прогноз на ответный матч Бетис - Кривбасс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс бетис

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