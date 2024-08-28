"Добирались в Испанию двое суток": Вернидуб рассказал о проблемах Кривбасса перед матчем с Бетисом

Главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мыслями по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского Бетиса.

"Мы очень ждали эти матчи еврокубков. Бетис - испанская команда, из топ-5 европейских лиг. Нам очень приятно находиться здесь. Понимаю, что первый матч мы проиграли 0:2, но завтра - второй поединок. Будем выходить и играть, а там уже увидим, кто получит путевку в групповой этап Лиги конференций. Все ребята здоровы, все готовы к битве.

В Бетисе хорошие быстрые футболисты высокого уровня. Нам будет непросто в Испании, здесь, на этом стадионе. Но мы готовы к тяжелому противостоянию, жаркой игре. Для нас эта игра останется в памяти на всю жизнь, ведь мы представляем Украину и сделаем все, чтобы выглядеть как нельзя лучше.

Что касается состава, то все здоровы. Не будет только нападающего Принса Аду, перешедшего в Викторию Пльзень. Но мы найдем ему замену. Я очень рассчитываю на игрока, который выйдет завтра на позиции нападающего. Надеюсь, он сможет проявить себя как можно лучше. В целом, думаю, наш стартовый состав очень отличаться от того, который был в Кошице, не будет".

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"Как мы готовимся к матчам и играем чемпионат Украины в условиях войны? Условия очень сложные. Третий год в Украине идет война. Мы это понимаем. Но все равно нужно жить и пережить это. Мы все равно победим и защитим наши семьи и детей от нашествия орков. Готовиться к матчам действительно сложно. Добирались до Испании двое суток, но мои ребята к этому готовы. Также и в УПЛ матчи часто останавливаются, и мы переходим в бомбоубежище. Но это наша жизнь на сегодняшний день в Украине. Надеюсь, это все завершится как можно скорее и мы сможем вернуться в мирную жизнь.

Вы все знаете, что вчера и сегодня по нашему родному городу Кривой Рог были прилеты баллистических ракет по гражданским объектам. Вчера - по гостинице Аврора, где работают ни в чем не повинные люди. Очень много пострадавших: мужчины, женщины, дети. Сегодня в Кривом Роге День траура. Очень бы хотелось поддержать наш украинский народ. Очень хочется, чтобы эта война скорее закончилась и мы перестали терять своих родных и близких, наших детей. Одна из мотиваций для нас завтра - это наши болельщики. Сделаем все, чтобы их обрадовать и поддержать", - приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бетис - Кривбасс состоится в четверг, 29 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой испанской команды со счетом 2:0.

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