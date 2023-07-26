Красивое прощание: Хендерсон объявил об уходе из Ливерпуля

Капитан и хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон попрощался с болельщиками клуба в соцсетях.

"Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать "прощай". Я всегда буду "красным". До того дня, когда я умру.

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Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни.

Джордан", – написал футболист в Инстаграме.

Напомним, Хендерсон близок к переходу в Аль-Иттифак. Игрок подпишет контракт на три года.

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