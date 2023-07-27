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Бывшая звезда Реала заключила контракт с Сан-Паулу

Хамес Родригес возвращается на родной континент.
Сегодня, 08:45
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Некогда колумбийская звезда Хамес Родригес с 13 апреля этого года находится без клуба после того, как Олимпиакос разорвал с ним контракт.

Однако 32-летний колумбиец нашел место, в котором он продолжит свою карьеру.

Как сообщает Николо Скира, Хамес согласился подписать контракт с бразильским Сан-Паулу. Соглашения игрока с клубом будет рассчитано на два года.

В составе Олимпиакоса Хамес Родригес провел всего семь месяцев. За это время он успел сыграть в 23 матчах прошлого сезона, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Напомним, что летом 2014 года мадридский Реал заплатил Монако за его трансфер 75 миллионов евро. Затем в его карьере были Бавария, Эвертон и Аль-Райян.

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