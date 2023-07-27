Арсенал - Барселона 5:3 видео голов и лучших моментов матча 27.07.2023

"Канониры" без травмированного Александра Зинченко сумели обыграть "сине-гранатовых" в результативном поединке.

Рано утром четверга, 27 июля, в Лос-Анджелесе прошел товарищеский матч при участии лондонского Арсенала и Барселоны.

Команды устроили голевой фестиваль. Несмотря на то, что каталонцы дважды выходили вперед, "канониры" сумели добыть волевую победу со счетом 5:3.

В составе англичан по голу отличились Букайо Сака, Кай Хаверц и Фабиу Виейра, а Леандро Троссард оформил дубль. У каталонцев забивали Роберт Левандовски, Рафинья и Ферран Торрес.

Вашему вниманию видео всех голов товарищеского матча Арсенал - Барселона:

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Арсенал - Барселона 5:3

Голы: Сака, 13, Хаверц, 43, Троссард, 56, 78, Виейра, 90 - Левандовски, 7, Рафинья, 34, Торрес, 88.

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 21 - 12

Атаки: 67 - 53

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба (Кивьор, 70), Габриэль (Холдинг, 84), Тимбер (Тирни, 70) - Эдегор (Виейра, 62), Парти (Жоржиньо, 70), Хаверц (Смит-Роу, 46) - Сака (Козье-Даберри, 84), Жезус (Нкетия, 78), Троссард (Мартинелли, 78).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) - Дест (Бальде, 46), Араухо (Дембеле, 46), Кристенсен (Роберто, 46), Алонсо (Кунде, 46) - Педри (Фати, 46), Ромеу (Гарсия, 46), Гюндоган (Кессье, 46) - Рафинья (Марин, 46 (Ямал, 79)), Левандовски (Торрес, 46), Абде (де Йонг, 46).

Предупреждения: Троссард, Хаверц, Уайт - Араухо.

На 22-й минуте Букайо Сака не реализовал пенальти (мимо ворот).

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