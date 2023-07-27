Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча 27.07.2023

В ночь на четверг, 27 июля, состоялся товарищеский матч между мадридским Реалом и Манчестер Юнайтед.

"Сливочные" сумели обыграть своего оппонента со счетом 2:0, благодаря голам Джуда Беллингема и Хоселу, а также уверенной игре на ленточке в исполнении Андрея Лунина.

Вашему вниманию видео всех голов товарищеского матча Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед:

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Реал - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89.

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 17 - 15

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 11 - 11

Атаки: 92 - 133

Реал: Лунин - Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер (Начо, 46), Алаба (Милитао, 46), Гарсия (Менди, 46) - Модрич (Диас, 62), Чуамени (Кроос, 46), Камавинга, Беллингем (Вальверде, 46) - Родриго (Хоселу, 61), Винисиус (Нико Паз, 72).

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартинес (Линделеф, 62), Шоу (Уильямс, 62) - Каземиро (МакТоминей, 62), Майну (Эриксен, 5 (ван де Бек, 62)), Маунт (Пельистри, 62), Фернандеш, Гарначо (Антони, 62) - Рэшфорд (Санчо, 62).

Предупреждения: Камавинга - Мартинес, Фернандеш.

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