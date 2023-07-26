iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед установил ценник на своего полузащитника

Команда не планирует продавать игрока, но не станет возражать, если он принесет ей большую сумму.
Сегодня, 14:00
Скотт МакТоминей / Getty Images
Скотт МакТоминей / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с ценой на Скотта МакТоминея.

Как сообщает Manchester Evening News, всем желающим приобрести 26-летнего шотландца необходимо будет предложить манкунианцам минимум 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что сам полузащитник любит клуб и хотел бы остаться. Однако он хочет получать больше игрового времени, а потому, вероятно, будет вынужден сменить клубную прописку.

При этом Эрик тен Хаг не настаивает на продаже игрока, но не будет против, если за счет этого он сможет рассчитывать на новое приобретение.

Напомним, что главным претендентом на Скотта МакТоминея считается Вест Хэм, который ищет замену Деклану Райсу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед скотт мактоминей

Статьи по теме

Де Хеа и Щесны попали на радар Баварии Де Хеа и Щесны попали на радар Баварии
Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду
Вест Хэм нашел замену Райсу в Манчестер Юнайтед Вест Хэм нашел замену Райсу в Манчестер Юнайтед
Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны15:47
Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
НБА15:11
Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона
Европа14:36
Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США
Бокс14:35
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Европа14:14
Представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить Мбаппе принять их предложение
Европа14:12
"Проблемы людей": Мудрик высказался о своей безголевой серии
Европа14:00
Манчестер Юнайтед установил ценник на своего полузащитника
ММА13:50
Марк Цукерберг - Илон Маск: прогноз на выставочный бой
Европа13:32
В итальянском футболе произошли изменения по регистрации игроков
Украина13:30
Динамо объявило об уходе Жерсона Родригеса в аренду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK