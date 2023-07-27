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Экс-форвард Манчестер Юнайтед признался, что все едут в Саудовскую Аравию за деньгами

Одион Игало лишний раз напомнил о главном стимуле всех игроков, которые согласились уехать из Европы.
Сегодня, 14:26
Одион Игало / Getty Images
Одион Игало / Getty Images

То, что этим летом устроили клубы Саудовской Аравии, уже превзошло все трансферы Китая, который в свое время устроил переполох в европейских чемпионатах.

Всем прекрасно понятно, зачем некоторые футболисты едут туда, имея возможность остаться в Европе.

Однако бывший форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало решил напомнить о стимуле играть в Саудовской профессиональной лиге.

"Мы играем за деньги. Там нет никакой страсти", - цитирует нигерийца SNL24 со ссылкой на ESPN.

Примечательно, что недавно сам Игало стал жертвой амбиций представителей Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль не стал продлевать с ним контракт в надежде, что Лионель Месси все же согласится на его предложение. Но аргентинец, в итоге, принял решение продолжить свою карьеру в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия одион игало

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