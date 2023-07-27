Экс-форвард Манчестер Юнайтед признался, что все едут в Саудовскую Аравию за деньгами
То, что этим летом устроили клубы Саудовской Аравии, уже превзошло все трансферы Китая, который в свое время устроил переполох в европейских чемпионатах.
Всем прекрасно понятно, зачем некоторые футболисты едут туда, имея возможность остаться в Европе.
Однако бывший форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало решил напомнить о стимуле играть в Саудовской профессиональной лиге.
"Мы играем за деньги. Там нет никакой страсти", - цитирует нигерийца SNL24 со ссылкой на ESPN.
Примечательно, что недавно сам Игало стал жертвой амбиций представителей Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль не стал продлевать с ним контракт в надежде, что Лионель Месси все же согласится на его предложение. Но аргентинец, в итоге, принял решение продолжить свою карьеру в Интер Майами.
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