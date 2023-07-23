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Экс-форвард Аль-Хилаля считает, что с ним не продлили контракт из-за Месси

Игало удивлен, почему аргентинец не выбрал саудовский клуб.
Сегодня, 16:44
Одион Игало / Getty Images
Одион Игало / Getty Images

Теперь уже бывший нападающий Аль-Хилаля Одион Игало рассказал, что клуб не продлил с ним контракт, рассчитывая подписать Лео Месси.

Напомним, что летом многие клубы претендовали на аргентинца, но Лео выбрал Интер Майами и уже успел отличиться за новый клуб.

Игало признался, что удивлен тому факту, что Месси не выбрал Саудовскую Аравию, ведь ему бы платили даже больше, чем Криштиану.

"Я в шоке, что Месси не поехал в Саудовскую Аравию, потому что со мной отчасти из-за этого его возможного перехода не продлили контракт. Я думал, что сделка уже закрыта.

В Саудовской Аравии ему предлагали безумные деньги. Он бы получал в два раза больше Роналду. Я был в шоке, что он отказался и выбрал Майами", – приводит слова нигерийца Manchester Evening News.

Ранее, напомним, Эвертон подписал нидерландского вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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