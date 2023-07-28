Экс-футболист Барселоны войдет в тренерский штаб юношеской команды клуба

Жулиано Белетти возьмется за работу в структуре "сине-гранатовых".

Барселона нашла нового асистента главного тренера для команды до 19 лет.

Как сообщает издание Sport, за работу возьмется победитель ЛЧ-2006 Жулиано Белетти. Бразилец будет помогать Оскару Лопесу, возглавляющему команду с 2021 года.

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Для Белетти это будет третья тренерская работа в карьере и вторая не на посту главного тренера. До этого бывший защитник возглавлял команду Сан-Паулу U-20, а также был ассистентом главного тренера взрослого Крузейро.

Отметим, что до Жулиано эту должность обнимал Хавьер Савиола, но еще один бывший игрок "блаугранас" решил покинуть ее.

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