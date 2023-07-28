Легенда сборной Уругвая завершит карьеру

Экс-защитник Интера и Атлетико Диего Годин вскоре завершит карьеру.

Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова, уругваец уже непублично объявил о своем решении "повесить бутсы на гвоздь".

Ближайший матч Велес Сарсфилд в чемпионате Аргентины станет последним для центрбэка в профессиональном футболе.

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В своем последнем сезоне в карьере Диего провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Также он сыграл 161 матч за национальную сборную Уругвая.

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