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Легенда сборной Уругвая завершит карьеру

Диего Годин повесит "бутсы на гвоздь".
Сегодня, 13:58
Диего Годин / Getty Images
Диего Годин / Getty Images

Экс-защитник Интера и Атлетико Диего Годин вскоре завершит карьеру.

Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова, уругваец уже непублично объявил о своем решении "повесить бутсы на гвоздь".

Ближайший матч Велес Сарсфилд в чемпионате Аргентины станет последним для центрбэка в профессиональном футболе.

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В своем последнем сезоне в карьере Диего провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Также он сыграл 161 матч за национальную сборную Уругвая.

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