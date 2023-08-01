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Одноклубники легенды уругвайского футбола подверглись нападению вооруженных фанатов

После матча произошли дикие события.
Сегодня, 12:17
Диего Годин / Getty Images
Диего Годин / Getty Images

Легенда сборной Уругвая Диего Годин провел свой прощальный матч. Защитник и его команда Велес Сарсфилд минимально уступили Уракану.

Через день футболисты вернулись на клубную базу, чтобы забрать свои автомобили и личные вещи, однако подвергшись вооруженному нападению со стороны фанатов.

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Один из игроков команды Джанлука Престианни и вовсе получил несколько ударов по лицу. Остальные игроки боялись ехать домой, опасаясь преследования.

Отметим, главный тренер команды Себастьян Мендес заявил, что команда не вернется к тренировкам, пока не будет обеспечена безопасность всей команды.

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