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Вест Хэм сделал первое предложение по Магуайру

МЮ хотел бы получить за защитника вдвое больше.
Сегодня, 21:58
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Лондонский Вест Хэм сделал Манчестер Юнайтед первое официальное предложение по Харри Магуайру, пишет Sky Sports.

"Молотобойцы" предложили 20 млн фунтов, однако эта сумма была отклонена. Теперь клуб раздумывает, хочет ли он предложить больше. 

Манкунианцы, в свою очередь, просят за защитника 40 млн фунтов, так как все еще считают Харри важной частью команды.

Более того, издание утверждает, что МЮ не будет форсировать продажу англичанину. А в случае чего, готов пойти и на 35 млн фунтов. Но ключевой проблемой остается зарплата бывшего капитана.

Ранее, напомним, владелец Тоттенхэма перенес переговоры с Баварией по поводу Харри Кейна.

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