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Барселона потеряла двух игроков основы после Эль-Класико

Гюндоган и Кристенсен отправились в лазарет.
Сегодня, 09:53
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Барселона завершила матч против Реала с потерями. Об этом сообщает издание As.

Защитник каталонцев Андреас Кристенсен получил травму в первом тайме. Футболист из-за мышечной боли покинул поле уже на 29-й минуте.

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Также новичок "сине-гранатовых" Илкай Гюндоган был заменен до перерыва. Немецкий футболист попросил о замене на 42-й минуте ввиду травмы приводящей мышцы правой ноги.

Таким образом, оба игрока не смогут принять участие в матче против Милана, а игру с Тоттенхэмом Гюндоган точно пропустит.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган Андреас Кристенсен

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