Барселона потеряла двух игроков основы после Эль-Класико
Гюндоган и Кристенсен отправились в лазарет.
Барселона завершила матч против Реала с потерями. Об этом сообщает издание As.
Защитник каталонцев Андреас Кристенсен получил травму в первом тайме. Футболист из-за мышечной боли покинул поле уже на 29-й минуте.
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Также новичок "сине-гранатовых" Илкай Гюндоган был заменен до перерыва. Немецкий футболист попросил о замене на 42-й минуте ввиду травмы приводящей мышцы правой ноги.
Таким образом, оба игрока не смогут принять участие в матче против Милана, а игру с Тоттенхэмом Гюндоган точно пропустит.
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