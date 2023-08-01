Середняк Серии А может подписать экс-одноклубника Миколенко

Йерри Мина может продолжить карьеру в Фиорентине.

Экс-защитник Эвертона и Барселоны Йерри Мина близок к тому, чтобы найти себе новую команду.

Как сообщает Альфредо Педулла, итальянская Фиорентина заинтересовалась колумбийцем и стороны близки к соглашению.

Трансфер состоится на правах свободного агента в связи с тем, что у Мины истек срок контракта с Эвертоном. Детали договора между игроком и "фиалками" не сообщаются.

Отметим, что "фиалки" сыграют в следующем сезоне Лиги конференций в связи с тем, что Ювентус был дисквалифицирован.