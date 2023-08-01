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Середняк Серии А может подписать экс-одноклубника Миколенко

Йерри Мина может продолжить карьеру в Фиорентине.
Сегодня, 13:55
Йерри Мина / Getty Images
Йерри Мина / Getty Images

Экс-защитник Эвертона и Барселоны Йерри Мина близок к тому, чтобы найти себе новую команду.

Как сообщает Альфредо Педулла, итальянская Фиорентина заинтересовалась колумбийцем и стороны близки к соглашению.

Трансфер состоится на правах свободного агента в связи с тем, что у Мины истек срок контракта с Эвертоном. Детали договора между игроком и "фиалками" не сообщаются.

Отметим, что "фиалки" сыграют в следующем сезоне Лиги конференций в связи с тем, что Ювентус был дисквалифицирован.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эвертон фиорентина

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