Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ
Француз будет получить круглую сумму в стане парижан.
Стали известны условия контракта вингера Усмана Дембеле в ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Французский футболист подпишет с новым клубом контракт на пять лет. Оклад игрока составит 20 млн евро в год.
Читай также: Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ
Напомним, ПСЖ активировал опцию выкупа в контракте Дембеле за 50 млн евро. Игрок в ближайшее время пополнит стан парижан.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего француза пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!