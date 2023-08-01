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Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ

Француз будет получить круглую сумму в стане парижан.
Сегодня, 16:52
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Стали известны условия контракта вингера Усмана Дембеле в ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Французский футболист подпишет с новым клубом контракт на пять лет. Оклад игрока составит 20 млн евро в год.

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Напомним, ПСЖ активировал опцию выкупа в контракте Дембеле за 50 млн евро. Игрок в ближайшее время пополнит стан парижан.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего француза пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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