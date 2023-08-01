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Миколенко восстановился после травмы

Украинский защитник принял участие в товарищеском матче Эвертона.
Сегодня, 20:42
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко восстановился после травмы и присоединился к команде в ходе подготовки к новому сезону.

Как сообщает официальный сайт "ирисок", украинец принял участие в товарищеском матче против итальянской Монцы.

Поединок прошел за закрытыми дверьми на домашней арене ливерпульской команды Гудисон Парк и завершился вничью 2:2. Украинский защитник провел на поле 45 минут.

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Также лазарет покинул нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Льюин.

Напомним, что в минувшем сезоне Миколенко провел за Эвертон 35 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Три последних тура английской Премьер-лиги защитник пропустил из-за повреждения, но в июне сыграл в трех матчах за сборную Украины. После украинец не принимал участие во всех июльских товарищеских матчах Эвертона во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что Эвертон объявил о подписании легенды Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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