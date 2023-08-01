iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал согласовал контракт с голкипером Брентфорда

Теперь "канонирам" нужно согласовать трансфер с "пчелами".
Вчера, 23:15
Давид Райя / Getty Images
Давид Райя / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен усилить вратарскую позицию, подписав Давида Райя из Брентфорда.

Как сообщает Фабрицио Романо, вице-чемпион Англии согласовал условия контракта с 27-летним испанцем.

По информации источника, голкипер уведомил своих работодателей, что он хочет присоединиться к команде Александра Зинченко.

Читай также: Арсенал установил статую своего легендарного тренера

Теперь ожидается, что переговоры между клубами о формуле/цене трансфера ускорятся.

Напомним, что Брентфорд запрашивает за своего игрока 40 миллионов фунтов, что ранее отпугнуло Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Арсенал Лондон Давид Райя

Статьи по теме

Мудрик и Ярмолюк попали в список игроков, которые могут совершить прорыв в новом сезоне АПЛ Мудрик и Ярмолюк попали в список игроков, которые могут совершить прорыв в новом сезоне АПЛ
Челси - победитель дебютного турнира Summer Series Челси - победитель дебютного турнира Summer Series
Арсенал установил статую своего легендарного тренера Арсенал установил статую своего легендарного тренера
Хави о поражении от Арсенала: Это ненормально для предсезонного матча Хави о поражении от Арсенала: Это ненормально для предсезонного матча
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки
НБА01:02
Рынок свободных агентов: Тэмпл проведет в НБА еще один сезон
Теннис00:55
Байндль сойдется с немецкой теннисисткой на турнире в Праге
Теннис00:53
Костюк сыграет с Каролин Гарсией во втором раунде турнира в Вашингтоне
Теннис00:51
Калинина проиграла американской теннисистке в первом раунде турнира в США
Лига Чемпионов00:47
Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее
Бокс00:35
"Верю в своего парня": Промоутер оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Лига конференций00:10
Лига конференций-2023/24: Фенербахче разгромил Зимбру, Валмиера уничтожила Тре Пенне
Европа00:07
Лунин может отобрать у Трубина место в Интере
Вчера, 23:58
Европа23:58
Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK