Арсенал согласовал контракт с голкипером Брентфорда

Теперь "канонирам" нужно согласовать трансфер с "пчелами".

Лондонский Арсенал намерен усилить вратарскую позицию, подписав Давида Райя из Брентфорда.

Как сообщает Фабрицио Романо, вице-чемпион Англии согласовал условия контракта с 27-летним испанцем.

По информации источника, голкипер уведомил своих работодателей, что он хочет присоединиться к команде Александра Зинченко.

Читай также: Арсенал установил статую своего легендарного тренера

Теперь ожидается, что переговоры между клубами о формуле/цене трансфера ускорятся.

Напомним, что Брентфорд запрашивает за своего игрока 40 миллионов фунтов, что ранее отпугнуло Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!