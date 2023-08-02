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Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки

Нападающий Днепра-1 вскоре должен стать одноклубником Виктора Цыганкова.
Сегодня, 01:11
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время должен пополнить состав Жироны, за которую выступает Виктор Цыганков.

Как утверждает испанский журналист Нил Сола, переход 26-летнего футболиста в каталонский клуб находится на завершающей стадии и сделка уже практически закрыта.

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По его информации, Жирона заплатит за украинского форварда около семи миллионов евро, которые разделят между собой Днепр-1 и Мидтьюлланд, владеющий половиной прав на футболиста.

При этом отмечается, что каталонский клуб получит более 50% экономических прав на игрока.

Ранее сообщалось, что главному тренеру Жироны Мичелу импонирует стиль игры Довбика и клуб хочет побыстрее оформить его трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Днепр-1 Жирона артем довбик

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