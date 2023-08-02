Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время должен пополнить состав Жироны, за которую выступает Виктор Цыганков.

Как утверждает испанский журналист Нил Сола, переход 26-летнего футболиста в каталонский клуб находится на завершающей стадии и сделка уже практически закрыта.

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По его информации, Жирона заплатит за украинского форварда около семи миллионов евро, которые разделят между собой Днепр-1 и Мидтьюлланд, владеющий половиной прав на футболиста.

При этом отмечается, что каталонский клуб получит более 50% экономических прав на игрока.

🚨💣 El fitxatge d’ARTEM DOVBYK pel @GironaFC és a la FASE FINAL i l’acord està pràcticament tancat.



✅ Arribarà en propietat i amb MÉS DEL 50% dels drets.



El club pagarà ~ 7M d’euros entre Dnipro i Midtjylland.



Incorporació DIFERENCIAL a la davantera. @SERGironaEsport pic.twitter.com/jQYsdlyCM5 — Nil Solà (@Nilsola10) August 1, 2023

Ранее сообщалось, что главному тренеру Жироны Мичелу импонирует стиль игры Довбика и клуб хочет побыстрее оформить его трансфер.

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