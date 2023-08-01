Жирона хочет поскорее оформить трансфер Довбика

Жирона Виктора Цыганкова близка к подписанию украинского форварда Артема Добвика.

Как сообщает издание AS, каталонский клуб хочет оформить этот трансфер как можно скорее.

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Наставник команды Мичел Санчес в целом удовлетворен составом команды, но хочет подписать еще 3-4 игроков, одним из них является Довбик.

Стиль игры Артема очень импонирует испанскому специалисту. Он считает, что украинец справится с тем, чтобы заменить Валентина Кастельяноса, ушедшего в Лацио.

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