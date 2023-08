Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде

По окончанию прошлого сезона Алекс Окслейд-Чемберлен покинул Ливерпуль в статусе свободного агента.

До сих пор он не подписал контракт ни с одной из команд. Но сейчас появился реальный претендент на 29-летнего англичанина.

Как сообщает Sky Sports, президент Бешикташа Ахмет Нур Чеби встретился с игроком в одном из отелей Лондона, где попытался убедить его присоединиться к его команде.

BREAKING: Besiktas president Ahmet Nur Cebi has met Alex Oxlade-Chamberlain at a hotel in London as the Turkish club try to convince the midfielder to join them this summer. pic.twitter.com/duuls7fzV8