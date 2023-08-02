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Агент Онана рассказал, кто сыграл ключевую роль в переходе игрока в Манчестер Юнайтед

Футболиста убедил Эрик тен Хаг.
Сегодня, 19:19
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Альберт Ботинес, агент голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онаны, поделился деталями перехода игрока в стан "красных дьяволов".

"Все началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю Онана интересовались многие клубы. Тоттенхэм отправил запрос, сильный интерес проявлял Челси.

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Были встречи в Лондоне, представители Челси тоже встречались с Интером, но тен Хаг был решающей фигурой", – сказал Ботинес в интервью Goal.

Напомним, камерунский голкипер перешел из миланского Интера за 52,5 млн евро плюс различные бонусы.

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