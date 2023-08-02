iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ снизил цену на Верратти

Итальянец обойдется клубам десятком миллионов дешевле.
Сегодня, 20:24
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перро.

На футболиста сборной Италии претендуют два клуба из Саудовской Аравии, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Аль-Хиляль.

Читай также: Экс-агент Верратти - о Саудовской Аравии: Марко не станет чемпионом в пустыне с верблюдами

Парижане готовы расстаться с 30-летним полузащитником за 50-60 млн евро. Ранее клуб требовал порядка 70 млн.

Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

Статьи по теме

Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны
Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ
ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру
Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол23:28
Луческу: На матчах в Польше у Динамо не было болельщиков
Европа23:20
Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Европа22:53
Турецкий талант Реала может избежать хирургического вмешательства на колене
Футбол22:48
Форвард Арсенала пропустит старт АПЛ
ММА22:22
Чендлер отреагировал на желание Макгрегора подраться с Гэтжи
Украина22:09
Арсенал без Зинченко сумел победить Монако
Европа21:51
Защитник Манчестер Сити просится в Барселону
Футбол21:29
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Европа21:20
Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым
Футбол20:59
Жирона близка к завершению сделки по Довбику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK