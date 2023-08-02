ПСЖ снизил цену на Верратти

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перро.

На футболиста сборной Италии претендуют два клуба из Саудовской Аравии, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Аль-Хиляль.

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Парижане готовы расстаться с 30-летним полузащитником за 50-60 млн евро. Ранее клуб требовал порядка 70 млн.

Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.

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