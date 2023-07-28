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Экс-агент Верратти - о Саудовской Аравии: Марко не станет чемпионом в пустыне с верблюдами

Итальянцу советуют не менять карьеру на деньги.
Сегодня, 14:51
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Догато Ди Кампли, бывший агент хавбека ПСЖ Марко Верратти, прокомментировал возможный переход игрока в Аль-Хилаль. 

"Последние восемь месяцев Марко не хватало яиц, ведь у него истекал контракт с ПСЖ. Он мог перейти в Барселону, карьера могла быть иной. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спекся.

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С того момента карьере Марко пришел конец. Он сильно разбогатеет, но никогда не станет чемпионом. По моей информации, он поедет в Саудовскую Аравию, получит кучу денег, но он окажется в пустыне с верблюдами", – сказал Ди Кампли в интервью Sportmediaset.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Саудовская Аравия

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