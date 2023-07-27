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Аль-Хиляль согласовал контракт с хавбеком ПСЖ

Итальянец будет получать солидарны деньги в Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:22
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Аль-Хиляль договорился об условиях контракта с хавбеком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Саудовский клуб согласовал с контракт сроком на 3 года. Оклад футболиста составит 20 млн евро в год.

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Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль

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