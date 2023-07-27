Аль-Хиляль согласовал контракт с хавбеком ПСЖ
Итальянец будет получать солидарны деньги в Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль договорился об условиях контракта с хавбеком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Саудовский клуб согласовал с контракт сроком на 3 года. Оклад футболиста составит 20 млн евро в год.
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Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.
В минувшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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