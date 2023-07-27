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ПСЖ хочет невероятную сумму за своего хавбека, который близок к уходу в Саудовскую Аравию

За 30-летнего Марко Вератти парижане просят 100 млн евро.
Сегодня, 09:57
Марко Вератти / Getty Images
Марко Вератти / Getty Images

Трансфер итальянца Марко Вератти в ПСЖ, похоже, немного затянется.

Как сообщает L'equipe, саудовский Аль-Хиляль далек от того, чтобы удовлетворить аппетиты парижан.

Столичный гранд хочет получить за своего игрока 100 млн евро в то время, как "синие волны" готовы заплатить всего 30.

Отметим, что ранее была информация о том, что трансфер уже практически оформлен, а Вератти подпишет трехлетний контракт.

Напомним, что Мбаппе отказался проводить переговоры с представителями Аль-Хиляля. которые приехали в Париж.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Вератти

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