Интер сделал запрос по вратарю бразильского клуба

У голкипера есть итальянский паспорт, благодаря чему он не будет считаться легионером.

У итальянского Интера появился еще один вариант усиления позиции голкипера.

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурир" сделали запрос по приобретению Бенто Крепски из Атлетико Паранаэнсе.

Основное гражданство Крепски - бразильское, но также у него есть паспорт гражданина Италии, что позволяет ему не занимать слот представителя не Евросоюза в заявке команды.

Ранее в услугах Бенто была заинтересована Бенфика, которая, к слову, теперь интересуется украинцем Анатолием Трубиным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!