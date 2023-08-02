Интер сделал запрос по вратарю бразильского клуба
У голкипера есть итальянский паспорт, благодаря чему он не будет считаться легионером.
У итальянского Интера появился еще один вариант усиления позиции голкипера.
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурир" сделали запрос по приобретению Бенто Крепски из Атлетико Паранаэнсе.
Основное гражданство Крепски - бразильское, но также у него есть паспорт гражданина Италии, что позволяет ему не занимать слот представителя не Евросоюза в заявке команды.
Ранее в услугах Бенто была заинтересована Бенфика, которая, к слову, теперь интересуется украинцем Анатолием Трубиным.
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