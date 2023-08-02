Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым

В среду, 2 августа, состоялся товарищеский матч между Наполи и Жироной. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми отличиться сумели испанцы. Гол забил уругвайский форвард Кристиан Стуани на 13-й минуте игры.

Неаполитанцы ответили забитым мячом под занавес первого тайма. Джованни Симеоне удачно реализовал 11-метровый.

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В оставшееся время игры команды создали немало моментов, однако на результат встречи, увы, они повлиять не сумели.

Отметим, украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле 45 минут, не отличившись результативными действиями.

Наполи - Жирона 1:1

Голы: Симеоне, 42 пен - Стуани, 13

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 13 - 5

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 11 - 16

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