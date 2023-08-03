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Барселона отказалась от возможности арендовать Неймара

Каталонцам не нужен проблемный бразилец.
Сегодня, 14:54
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

ПСЖ предложил Барселоне арендовать Неймара. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Парижский клуб хотел включить бразильца в соглашение о трансфере вингера Усмана Дембеле, на что получили категорический отказ.

В свою очередь французы пытаются активно избавиться от проблемного футболиста, но пока не могут найти покупателя на игрока.

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Проблемой также является и нежелание Неймара переходить в клуб из Саудовской Аравии. 31-летний нападающий все еще хочет выступать в Европе.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар ПСЖ

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