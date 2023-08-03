Дубль Неймара принес ПСЖ победу над корейским клубом

В четверг, 3 августа, состоялся товарищеский матч между Чонбук Моторс и ПСЖ. Французский гранд добыл победу со счетом 3:0.

В составе парижан вышел с первых минут на поле нападающий Неймар, который ранее просидел на скамейке запасных все азиатское турне.

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Бразилец сходу принес пользу своей команде, отличившись дублем. Игрок забил на 40-й и 83-й минутах.

Поставил жирную точку в данной встрече Марко Асенсио. Испанец появился на поле во втором тайме, а под занавес игры забил гол.

Чонбук Мотрос - ПСЖ 0:3

Голы: Неймар, 40, 83, Асенсио, 88

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 9 - 17

Удары в створ: 1 - 8

Фолы: 4 - 5

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