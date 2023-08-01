iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру

Парижане три игры кряду не могут добыть победу.
Сегодня, 15:15
ПСЖ - Интер / Getty Images
ПСЖ - Интер / Getty Images

Во вторник, 1 августа, в рамках товарищеского матча ПСЖ встречался с Интером. Матч завершился победой итальянцев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей, однако парижане все же смогли выйти вперед, но лишь на 63-й минуте. Голом отличился Витинья.

Читай также: ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии

Под занавес игры произошел мощных камбэк от "нерадзурри", которые смогли всего за три минуты отличиться дважды. Интер вышел победителем в непростом матче.

Отметим, Неймар вновь просидел всю игру на скамейке запасных, а Килиан Мбаппе и вовсе не попал в заявку ПСЖ на турне по Азии.

ПСЖ - Интер 1:2

Голы: Витинья, 63 - Эспозито, 81, Сенси, 83

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Данилу Перейра, 70), Шкриньяр, Эрнандес (Курзава, 65), Фабиан Руис (Ндур, 70), Угарте (Гарби, 80), Заир-Эмери, Солер, Витинья, Асенсио (Экитике, 70).

Интер: Станкович, Думфрис (Куадрадо, 55), Дармиан, Ачерби (Биссек, 71), Бастони (де Врей, 68), Димарко (Гозенс, 55), Мхитарян (Фраттези, 55), Чалханоглу (Аслани, 67), Барелла (Сенси, 77), Тюрам (Корреа, 55), Мартинес (Эспозито, 77).

Предупреждение: Мхитарян (23).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ПСЖ товарищеская игра

Статьи по теме

Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ
Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ
ПСЖ готовит жалобу на Реал в ФИФА ПСЖ готовит жалобу на Реал в ФИФА
Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер
Помочь журналистам

Видео

Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Странное совпадение: Игроки Днепр-1 отправились перед матчем с Панатинаикосом
Футбол15:26
Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной
Европа15:15
ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру
ММА14:53
Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед
Футбол14:45
Манчестер Сити нашел потенциальную замену Марезу
14:34
Известный российский автогонщик лишился гражданства и выступает за команду Drive For Ukraine
Европа14:18
Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ
Европа13:55
Середняк Серии А может подписать экс-одноклубника Миколенко
Европа13:50
Тухель высказался о переходе Мане в Ан-Наср
Европа13:31
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK