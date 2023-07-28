iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии

Парижане не могут найти свою игру без Мбаппе.
Сегодня, 15:52
Сересо Осака - ПСЖ / Getty Images
Сересо Осака - ПСЖ / Getty Images

В пятницу, 28 июля, в рамках товарищеской встречи Сересо Осака принимал ПСЖ. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Парижане первыми забили и даже успели дважды выходить вперед, однако под занавес игры японский коллектив сумел одолеть именитого соперника. Решающим голом отличился хавбек Синдзи Кагава.

Читай также: ПСЖ без Мбаппе не смог обыграть Ан-Наср Роналду

Отметим, нападающий ПСЖ Неймар вновь просидел всю игру на скамейке запасных. Бразилец второй матч кряду не выходит на поле.

В свою очередь лидер парижан Килиан Мбаппе и вовсе не попал в заявку парижан на турне по Азии из-за желания перейти в Реал.

Сересо Осака - ПСЖ 3:2

Голы: Краукс, 22, Китано, 67, Кагава, 79 - Экитике, 17, Витинья, 49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ товарищеский матч

Статьи по теме

Экс-агент Верратти - о Саудовской Аравии: Марко не станет чемпионом в пустыне с верблюдами Экс-агент Верратти - о Саудовской Аравии: Марко не станет чемпионом в пустыне с верблюдами
ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
Мать вступает в дело: Агент Мбаппе намерен сбить цену на игрока для Реала Мать вступает в дело: Агент Мбаппе намерен сбить цену на игрока для Реала
Поддержал Мбаппе - на выход: ПСЖ может избавиться от капитана Поддержал Мбаппе - на выход: ПСЖ может избавиться от капитана
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 118:05
В Альпин определились с новым руководителем команды
Европа17:54
Судьи АПЛ будут компенсировать время так же, как это было на ЧМ-2022
Европа17:50
Сразу три топ-клуба ведут переговоры с защитником Баварии
Европа17:44
Арсенал установил статую своего легендарного тренера
Украина17:30
Игрок Оболони получил желтую карточку на первой минуте нового сезона
Украина17:19
Шахтер подал заявку на сезон-2023/24 УПЛ
Формула 117:12
Квалификация Гран-при Бельгии под угрозой срыва
Другие страны16:59
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Киберспорт16:51
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча The Mongolz - Furia
ММА16:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK