ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии

Парижане не могут найти свою игру без Мбаппе.

В пятницу, 28 июля, в рамках товарищеской встречи Сересо Осака принимал ПСЖ. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Парижане первыми забили и даже успели дважды выходить вперед, однако под занавес игры японский коллектив сумел одолеть именитого соперника. Решающим голом отличился хавбек Синдзи Кагава.

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Отметим, нападающий ПСЖ Неймар вновь просидел всю игру на скамейке запасных. Бразилец второй матч кряду не выходит на поле.

В свою очередь лидер парижан Килиан Мбаппе и вовсе не попал в заявку парижан на турне по Азии из-за желания перейти в Реал.

Сересо Осака - ПСЖ 3:2

Голы: Краукс, 22, Китано, 67, Кагава, 79 - Экитике, 17, Витинья, 49

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