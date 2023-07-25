ПСЖ без Мбаппе не смог обыграть Ан-Наср Роналду

Во вторник, 25 июля, в рамках товарищеского матча ПСЖ встречался с Ан-Насром. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

За 90 минут игры команды не смогли отличиться забитыми мячами, играя новыми составами, тестируя своих новичков.

Форвард клуба из Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел на поле всего 66 минут, а нападающий парижан Неймар и вовсе не вышла на поле.

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Отметим, что ПСЖ не взял Килиана Мбаппе в турне в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

ПСЖ - Ан-Наср 0:0

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 12 - 4

Удары в створ: 8 - 3

Атаки: 68 - 31

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Угарте, 61), Шкриньяр (Курзава, 61), Данилу Перейра (Маркиньос, 61), Эрнандес (Бернат, 61), Витинья (Фабиан Руис, 61), Ндур (Верратти, 61), Заир-Эмери (Этан Мбаппе, 61), Солер (Гарби, 61), Асенсио (Хусни, 61), Лемина.

Ан-Наср: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 66), Маду (Аль-Фатиль, 66), Аль-Авджами (Аль-Амри, 55), Конан (Теллес, 54), Брозович (Али, 66), Талиска (Аль-Хассан, 66), Фофана (Аль-Хайбари, 54), Яхья (Аль-Сулайхим, 39), Гариб (Аль-Ганнам, 55), Роналду (Адам, 66).

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