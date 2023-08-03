Педри - о переходе Месси в Интер Майами: Все мы хотели, чтобы Лео вернулся в Барселону
Испанец принял решение аргентинца перебраться в МЛС.
Хавбек Барселоны Педри высказался о срыве возвращения Лионеля Месси в стан каталонцев.
"Все хотели, чтобы он вернулся. Но решение принимали Месси и клуб.
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Я посмотрел некоторые его матчи за Интер Майами. Думаю, вместе с Бускетсом и Альбой он по-настоящему насладится этим опытом. А вместе с ними – и болельщики", – сказал испанец в интервью La Vanguardia.
Напомним, этим летом Месси на правах свободного агента перебрался в Интер Майами.
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