Педри - о переходе Месси в Интер Майами: Все мы хотели, чтобы Лео вернулся в Барселону

Хавбек Барселоны Педри высказался о срыве возвращения Лионеля Месси в стан каталонцев.

"Все хотели, чтобы он вернулся. Но решение принимали Месси и клуб.

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Я посмотрел некоторые его матчи за Интер Майами. Думаю, вместе с Бускетсом и Альбой он по-настоящему насладится этим опытом. А вместе с ними – и болельщики", – сказал испанец в интервью La Vanguardia.

Напомним, этим летом Месси на правах свободного агента перебрался в Интер Майами.

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