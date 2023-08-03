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Экс-физиотерапевта Барселоны посадили за сексуальное насилие над своей колегой

Неназванный сотрудник проработал в клубе 30 лет.
Сегодня, 19:56
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Бывший физиотерапевт Барселоны был приговорен к четырем годам тюремного заключения за сексуальное насилие над своей коллегой во время работы.

По информации издания Sport, неназванный сотрудник проработал в клубе 30 лет, сначала в качестве координатора, а затем стал физиотерапевтом. В конце концов он был принят на работу в первую команду, а события, о которых идет речь, случились в 2016 году.

Потерпевшей была рекомендована физиотерапия для лечения болей в шее и голове, но на третьем сеансе он попытался прикоснуться к гениталиям потерпевшего, на что ему было сообщено, что у пациентки начались месячные. На четвертом сеансе преступник снова приставал к ней, на этот раз трогая грудь и проникая в нее. Делалось это без согласия.

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В тот момент у жертвы случился приступ тревоги, а затем она была вынуждена взять двухмесячный отпуск из-за проблем с психическим здоровьем, вызванных этим инцидентом.

Судья не принял различные доводы защиты о том, что обвинения были ложными, а предпринятые действия - оправданными с медицинской точки зрения. Обвиняемый был приговорен к четырем годам тюремного заключения, ему было запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет, и он был обязан выплатить пострадавшему 10 тыс. евро в качестве компенсации ущерба.

Барселона была признана ответственной за этот ущерб и будет вынуждена выплатить эту сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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