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Экс-вингер Шахтера хочет попытать счастья в Саудовской Аравии

Виллиан намерен "кинуть" Фулхэм.
Вчера, 23:32
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images

Игрок лондонского Фулхэма Виллиан договорился о переходе в саудовский Аль-Шабаб.

Ранее, напомним, бразилец продлил контракт с "дачниками", однако такое поведение не новинка для экс-игрока Шахтера.

В 2013 году Виллиан был близок к переходу в Тоттенхэм, а потом неожиданно оказался в Челси.

Игрок уже сообщил главному тренеру Фулхэма Марко Сильве, что намерен покинуть команду. Теперь все зависит от переговоров между клубами.

Ранее, напомним, стало известно, что Луис Энрике может покинуть ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виллиан фулхэм

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