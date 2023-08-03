Экс-вингер Шахтера хочет попытать счастья в Саудовской Аравии

Игрок лондонского Фулхэма Виллиан договорился о переходе в саудовский Аль-Шабаб.

Ранее, напомним, бразилец продлил контракт с "дачниками", однако такое поведение не новинка для экс-игрока Шахтера.

В 2013 году Виллиан был близок к переходу в Тоттенхэм, а потом неожиданно оказался в Челси.

Игрок уже сообщил главному тренеру Фулхэма Марко Сильве, что намерен покинуть команду. Теперь все зависит от переговоров между клубами.

Ранее, напомним, стало известно, что Луис Энрике может покинуть ПСЖ.

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