Экс-игрок Шахтера решил остаться в АПЛ

Экс-игрок Шахтера и сборной Бразилии Виллиан все-таки согласовал новый контракт с Фулхэмом, пишет Фабрицио Романо.

Бразильский вингер имел предложения из Саудовской Аравии и других клубов АПЛ, но решил остаться в составе "дачников".

Клуб и бразилец достигли окончательных договоренностей. Сегодня Виллиан должен пройти медосмотр, а уже после него клуб официально объявит о новом контракте.

Напомним, что прошлом сезоне бразилец сыграл за Фулхэм во всех турнирах в 30 матчах, забил пять голов и сделал шесть голевых передач.

Отметим, что лондонский клуб также хочет подписать еще одного экс-игрока донецкого Шахтера.

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