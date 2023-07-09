Середняк АПЛ готовится сделать предложение по хавбеку МЮ

Лондонский Фулхэм готовится сделать официальное предложение по хавбеку МЮ Фреду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее манкунианцы определились с ценником на бразильца, но Фулхэм считает цену завышенной.

При этом сам Фред недавно сменил агента, теперь у него те же представители, что и у Габриэля Жезуса.

При этом хавбек хотел бы исполнять в клубе более важную роль, а потому не против покинуть Манчестер Юнайтед. Также бразильцем интересуются саудовские клубы.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль начал переговоры по трансферу хавбека Саутгемптона.