Ливерпуль ведет переговоры о трансфере хавбека Саутгемптона

Ливерпуль начал переговоры по трансферу полузащитника Саутгемптона Ромео Лавиа, пишет Флориан Плеттенберг.

"Святые" оценивают своего игрока в 50 млн фунтов, однако Ливерпуль пока не делал конкретного предложения.

При этом инсайдер считает, что мерсисайдцы сделают все возможное, чтобы заполучить Лавиа, посколько его хочет видеть в команде Юрген Клопп.

Однако на данный момент клуб даже не согласовал личный контракт с игроком.

В прошлом сезоне 19-летний Ромео Лавиа провел 29 матчей за Саутгемптон и забил один гол.

Ранее, напомним, Ливерпуль отказался от подписания Хефрема Тюрама.