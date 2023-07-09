iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль ведет переговоры о трансфере хавбека Саутгемптона

Трансфер Ромео Лавиа оценивается в 50 млн фунтов.
Сегодня, 16:54
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Ливерпуль начал переговоры по трансферу полузащитника Саутгемптона Ромео Лавиа, пишет Флориан Плеттенберг.

"Святые" оценивают своего игрока в 50 млн фунтов, однако Ливерпуль пока не делал конкретного предложения.

При этом инсайдер считает, что мерсисайдцы сделают все возможное, чтобы заполучить Лавиа, посколько его хочет видеть в команде Юрген Клопп.

Однако на данный момент клуб даже не согласовал личный контракт с игроком.

В прошлом сезоне 19-летний Ромео Лавиа провел 29 матчей за Саутгемптон и забил один гол. 

Ранее, напомним, Ливерпуль отказался от подписания Хефрема Тюрама.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль саутгемптон

Статьи по теме

Саудовский клуб объявил о подписании экс-форварда Ливерпуля Саудовский клуб объявил о подписании экс-форварда Ливерпуля
Челси рассматривает вариант с подписанием защитника Саутгемптона Челси рассматривает вариант с подписанием защитника Саутгемптона
Ливерпуль отказался от подписания сына легендарного футболиста Ливерпуль отказался от подписания сына легендарного футболиста
Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 119:19
Ферстаппен почти без проблем выиграл Гран-при Великобритании
Теннис19:15
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/8 в смешанном разряде, Свитолина сыграет с белоруской
Формула 119:00
Гран-при Великобритании: Ферстаппен выиграет, Норрис и Хэмилтон на подиуме
Теннис18:59
Костюк прошла в 1/8 финала в смешанном разряде Уимблдона
Другие18:57
Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023
Европа18:46
Саудовский клуб ведет переговоры с игроком Ман Сити
Европа18:44
Бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне
Европа18:15
Бавария сделала улучшенное предложение по Кейну
Европа18:12
Фелиш может вернуться в Португалию
Европа17:49
Середняк АПЛ готовится сделать предложение по хавбеку МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK