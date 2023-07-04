iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль отказался от подписания сына легендарного футболиста

Переход Собослаи поменял планы мерсисайдцев.
Сегодня, 19:53
Кефрен Тюрам / Getty Images
Кефрен Тюрам / Getty Images

Хавбек Ниццы Кефрен Тюрам не перейдет этим летом в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

После трансфера полузащитника Доминика Собослаи мерсисайдцы больше не собираются усиливать среднюю линию. Клуб не готов тратить более 50 млн евро на нового хавбека.

Читай также: Ливерпуль представил гостевой комплект формы

При этом, Ливерпуль все еще хочет подписать юного полузащитника Саутгемптона Ромео Лавиа.

Напомним, на Тюрама также претендует Бавария. Мюнхенцы уже связались с представителем игрока для обсуждения перехода.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего француза два гола и четыре ассиста в 35 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ницца Кефрен Тюрам

Статьи по теме

Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии
Собослаи определился с номером в Ливерпуле - выбор связан с легендой клуба Собослаи определился с номером в Ливерпуле - выбор связан с легендой клуба
Ливерпуль объявил о подписании Собослаи Ливерпуль объявил о подписании Собослаи
Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа20:57
Саудовский клуб интересуется хавбеком Ливерпуля
Европа20:50
Барселона подписала перспективного бразильского форварда
Европа20:25
Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны
Украина20:20
Динамо Батуми объявило об аренде Цитаишвили
Европа19:53
Ливерпуль отказался от подписания сына легендарного футболиста
Украина19:45
Сын Вернидуба завершил карьеру
Велоспорт19:24
Тур де Франс-2023: Филипсен выиграл второй равнинный этап
Украина19:11
Стало известно, сколько Ахметов направил на помощь Украине с начала полномасштабного вторжения
Европа18:51
Агентство хавбека Барселоны недовольно слухами об уходе игрока из клуба
Украина18:38
Трансферы УПЛ: Верес подписал двух футболистов, ЛНЗ подписал защитника из чемпионата Азербайджана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK