Ливерпуль отказался от подписания сына легендарного футболиста

Хавбек Ниццы Кефрен Тюрам не перейдет этим летом в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

После трансфера полузащитника Доминика Собослаи мерсисайдцы больше не собираются усиливать среднюю линию. Клуб не готов тратить более 50 млн евро на нового хавбека.

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При этом, Ливерпуль все еще хочет подписать юного полузащитника Саутгемптона Ромео Лавиа.

Напомним, на Тюрама также претендует Бавария. Мюнхенцы уже связались с представителем игрока для обсуждения перехода.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего француза два гола и четыре ассиста в 35 матчах Лиги 1.