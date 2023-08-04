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Аутсайдеру АПЛ грозит судебный иск

Ноттингем Форест задолжал миллионы фунтов.
Сегодня, 00:56
Вилли Боли / Getty Images
Вилли Боли / Getty Images

Ноттингем Форест может получить судебный иск из-за миллионных долгов, пишет Daily Mail.

Клуб просрочил десятки платежей игрокам и их агентам. Общая сумма задолженностей составляет несколько миллионов фунтов.

"Лесники" должны были в конце июля выплатить игрокам премии за сохранение места в АПЛ, однако этот долг все еще не был погашен.

Также клуб не выплатил комиссионные агентам по итогам трансферной кампании прошлого сезона. Напомним, что тогда Ноттингем подписал 30 игроков.

Агенты, которые все еще ждут свои деньги, готовят против клуба судебный иск, если долги не будут погашены в ближайшее время. Руководство клуба заверяет, что решит все финансовые вопросы до конца августа.

Ранее, напомним, Арсенал сделал официальное предложение по голкиперу Брентфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест

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