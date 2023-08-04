У Стэмфорд Бридж появились рекламные щиты с Мудриком

Лондонский Челси вовсю готовится к новому сезону и готовит к нему своих болельщиков.

На станции Фулхэм Бродвей, которая находится непосредственно около стадиона "синих", красуются рекламные щиты клуба с Михаилом Мудриком.

Mudryk on display front and centre outside Fulham Broadway station pic.twitter.com/OWc7JdmTDY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 4, 2023

Во время межсезонной паузы, украинец, кажется прибавил в уверенности и уже начал приносить клубу результат.

Михаил забил свой дебютный гол Брайтону в рамках товарищеского матча, а затем поучаствовал в голевой атаке, спасая клуб от поражения.

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