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У Стэмфорд Бридж появились рекламные щиты с Мудриком

Украинец определенно важен для клуба.
Вчера, 22:12
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси вовсю готовится к новому сезону и готовит к нему своих болельщиков.

На станции Фулхэм Бродвей, которая находится непосредственно около стадиона "синих", красуются рекламные щиты клуба с Михаилом Мудриком.

Во время межсезонной паузы, украинец, кажется прибавил в уверенности и уже начал приносить клубу результат.

Михаил забил свой дебютный гол Брайтону в рамках товарищеского матча, а затем поучаствовал в голевой атаке, спасая клуб от поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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