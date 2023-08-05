Манчестер Сити ни при каких условиях не собирается продавать Силву

Барселона и ПСЖ останутся без усиления.

Манчестер Сити определился с судьбой своего полузащитника Бернарду Силвы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский гранд уведомил Барселону и ПСЖ в том, что португалец не будет продан ни при каких условиях.

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"Горожане" собираются в ближайшее время продлить контракт с полузащитником на улученных условиях.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего футболиста четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.

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