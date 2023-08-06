Холанд напомнил о требле Сити фанатам Арсенала, которые его освистали

Норвежский форвард не стал терпеть насмешки.

Эрлинг Холанд поиздевался над фанатами Арсенала во время матча за Суперкубок Англии.

На 64-й минуте Гвардиола решил снять норвежского форварда, выпустив 21-летнего Коула Палмера.

Пока Холанд шел к бровке, фанаты "канониров" начали освистывать игрока, провожая неодобрительным гулом.

Однако Эрлинг не стал просто так терпеть насмешки, и показал трибунам три пальца, намекая на требл Манчестер Сити.

Интересно, что три - ровно такое количество финалов за последнее время, в которых Эрлинг Холанд не забил ни одного гола.

С обзором матча за Суперкубок между Арсеналом и Манчестер Сити вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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