Холанд напомнил о требле Сити фанатам Арсенала, которые его освистали
Норвежский форвард не стал терпеть насмешки.
Эрлинг Холанд поиздевался над фанатами Арсенала во время матча за Суперкубок Англии.
На 64-й минуте Гвардиола решил снять норвежского форварда, выпустив 21-летнего Коула Палмера.
Пока Холанд шел к бровке, фанаты "канониров" начали освистывать игрока, провожая неодобрительным гулом.
Однако Эрлинг не стал просто так терпеть насмешки, и показал трибунам три пальца, намекая на требл Манчестер Сити.
🏆🏆🏆😂 pic.twitter.com/daIOV2o54e— City Xtra (@City_Xtra) August 6, 2023
Интересно, что три - ровно такое количество финалов за последнее время, в которых Эрлинг Холанд не забил ни одного гола.
С обзором матча за Суперкубок между Арсеналом и Манчестер Сити вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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