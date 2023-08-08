Манчестер Сити предложил новый контракт одному из ключевых защитников
Уокер подпишет новое соглашение.
Манчестер Сити подготовил новый контракт для защитника Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Горожане" предложили 33-летнему англичанину улучшенное соглашение с повышением оклада и длительным сроком.
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Напомним, нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне на счету Уокера 27 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.
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