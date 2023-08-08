Манчестер Сити предложил новый контракт одному из ключевых защитников

Манчестер Сити подготовил новый контракт для защитника Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Горожане" предложили 33-летнему англичанину улучшенное соглашение с повышением оклада и длительным сроком.

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Напомним, нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Уокера 27 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

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