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Манчестер Сити предложил новый контракт одному из ключевых защитников

Уокер подпишет новое соглашение.
Сегодня, 16:29
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Манчестер Сити подготовил новый контракт для защитника Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Горожане" предложили 33-летнему англичанину улучшенное соглашение с повышением оклада и длительным сроком.

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Напомним, нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Уокера 27 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер

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