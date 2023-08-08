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Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение

Клубы еще проведут переговоры, чтобы обсудить судьбу экс-капитана манкунианцев.
Сегодня, 20:57
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Харри Магуайр как никогда близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед.

Недавно Вест Хэм сделал манкунианцам предложение в размере 30 миллионов фунтов, которое было отвергнуто.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, "молотобойцы" не собираются повышать свое предложение за 30-летнего центрбека сборной Англии.

Тем не менее, лондонский клуб по-прежнему хочет подписать Магуайра, от которого "красные дьяволы" не против избавиться. 

Поэтому стороны буду вести переговоры в попытках найти компромисс. К тому же, в игроке заинтересован главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес.

Напомним, что вместе с Харри Магуайром Вест Хэм попытался убедить Манчестер Юнайтед отпустить еще и Скотта МакТоминея.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вест Хэм харри магуайр

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