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МЮ отклонил двойное предложение Вест Хэма

Но по Харри Магуайру клубы еще могут договориться.
Вчера, 23:56
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Манчестер Юнайтед отказался продавать своих игроков Вест Хэму, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее лондонский клуб предложил 60 млн фунтов за Скотта Мактоминея и Харри Магуайра.

"Молотобойцы" предложили по 30 млн фунтов за каждого из игроков, по шотландскому хавбеку предложение было отклонено без обсуждений.

А вот по Магуайру переговоры продолжаются, однако идут очень тяжело. В данный момент только от лондонцев зависит, сумеет ли клубы договориться.

Ранее, напомним, ПСЖ подписал потенциальную замену Килиану Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вест Хэм

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