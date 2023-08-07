МЮ отклонил двойное предложение Вест Хэма

Но по Харри Магуайру клубы еще могут договориться.

Манчестер Юнайтед отказался продавать своих игроков Вест Хэму, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее лондонский клуб предложил 60 млн фунтов за Скотта Мактоминея и Харри Магуайра.

"Молотобойцы" предложили по 30 млн фунтов за каждого из игроков, по шотландскому хавбеку предложение было отклонено без обсуждений.

А вот по Магуайру переговоры продолжаются, однако идут очень тяжело. В данный момент только от лондонцев зависит, сумеет ли клубы договориться.

Ранее, напомним, ПСЖ подписал потенциальную замену Килиану Мбаппе.

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