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Травма новичка Манчестер Юнайтед может быть хуже, чем казалось ранее

Расмус Хойлунд рискует пропустить куда больше времени.
Вчера, 23:04
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд представил третьего летнего новичка, которым стал Расмус Хойлунд.

Пресс-служба клуба объявила, что 20-летний форвард не сможет помочь своей новой команде в первом туре АПЛ против Вулверхэмптона. Дело в том, что датчанин травмировал спину, находясь еще в расположении Аталанты.

Но все может быть куда хуже. Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста Daily Mail Мэтта Хьюза, некоторые источники в клубе указывают на то, что проблема со спиной Хойлунда на самом деле более серьезна.

Насколько проблема более серьезна, источник, к сожалению, не указывает.

Однако манкунианцы уверены, что после интенсивных обследований во время лечения все, что потребуется игроку, это некоторое время отдыха.

К тому же, в клубе считают, что некоторое время Хойлунд не сможет играть два матча в неделю.

Напомним, что Манчестер Юнайтед может продать Харри Магуайра в Вест Хэм, однако сторонам все еще нужно договориться о сумме трансфера, ведь лондонцы не собираются улучшать свое предложение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Расмус Хьойлунд

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