Травма новичка Манчестер Юнайтед может быть хуже, чем казалось ранее

Расмус Хойлунд рискует пропустить куда больше времени.

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд представил третьего летнего новичка, которым стал Расмус Хойлунд.

Пресс-служба клуба объявила, что 20-летний форвард не сможет помочь своей новой команде в первом туре АПЛ против Вулверхэмптона. Дело в том, что датчанин травмировал спину, находясь еще в расположении Аталанты.

Но все может быть куда хуже. Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста Daily Mail Мэтта Хьюза, некоторые источники в клубе указывают на то, что проблема со спиной Хойлунда на самом деле более серьезна.

Насколько проблема более серьезна, источник, к сожалению, не указывает.

Однако манкунианцы уверены, что после интенсивных обследований во время лечения все, что потребуется игроку, это некоторое время отдыха.

К тому же, в клубе считают, что некоторое время Хойлунд не сможет играть два матча в неделю.

Напомним, что Манчестер Юнайтед может продать Харри Магуайра в Вест Хэм, однако сторонам все еще нужно договориться о сумме трансфера, ведь лондонцы не собираются улучшать свое предложение.

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