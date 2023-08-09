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Атлетико отказал в аренде Фелиша саудовскому клубу

"Матрасники" согласны лишь полностью продать форварда.
Сегодня, 10:09
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Мадридский Атлетико отказал Аль-Хилалю в аренде Жоау Фелиша, пишет Фабрицио Романо.

Ранее, напомним, саудовский клуб попытался оформить переход игрока, однако их первоначальное предложение включало лишь аренду.

Последние полгода португалец провел в аренде в Челси, за счет чего "матрасники" заработали 11 млн евро, однако по возвращении статус игрока в клубе не изменился.

Атлетико продолжает настаивать именно на трансфере игрока, и такие предложения будет готовт рассмотреть. Сам же Фелиш хотел бы присоединиться к Барселоне.

Трансфермаркт оценивает португальца в 50 млн евро, и подобная сумма вряд ли по карману каталонцам. Зато Аль-Хилаль, при желании, может пойти и на полноценный трансфер.

Ранее, напомним, клуб из ОАЭ подписал легенду Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид жоау фелиш

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