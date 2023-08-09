Клуб из ОАЭ объявил о подписании легенды Барселоны

Андрес Иньеста в 39-летнем возрасте перебрался из Японии на Ближний Восток.

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, последним клубом которого был японский Виссел Кобе, стал игроком Эмирейтс из Рас-эль-Хаймы.

О переходе легендарного испанского хавбека сообщила пресс-служба представителя высшего дивизиона ОАЭ.

Детали сделки с 39-летним футболистом не уточняются, но, по информации СМИ, он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

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За Виссел Кобе Иньеста выступал с 2018 года, став обладателем Кубка и Суперкубка Японии. Всего в составе японской команды полузащитник провел 134 матча, отличившись 26 голами и 25 результативными передачами.

Ранее Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой.

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