iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб из ОАЭ объявил о подписании легенды Барселоны

Андрес Иньеста в 39-летнем возрасте перебрался из Японии на Ближний Восток.
Сегодня, 09:50
Андрес Иньеста стал игроком Эмирейтс / emiratesclub.ae
Андрес Иньеста стал игроком Эмирейтс / emiratesclub.ae

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, последним клубом которого был японский Виссел Кобе, стал игроком Эмирейтс из Рас-эль-Хаймы.

О переходе легендарного испанского хавбека сообщила пресс-служба представителя высшего дивизиона ОАЭ.

Детали сделки с 39-летним футболистом не уточняются, но, по информации СМИ, он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Читай также: Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами

За Виссел Кобе Иньеста выступал с 2018 года, став обладателем Кубка и Суперкубка Японии. Всего в составе японской команды полузащитник провел 134 матча, отличившись 26 голами и 25 результативными передачами.

Ранее Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эмирейтс Андрес Иньеста Виссел Кобе

Статьи по теме

Трубин прибыл в Португалию для подписания контракт с Бенфикой Трубин прибыл в Португалию для подписания контракт с Бенфикой
Легенда Барселоны продолжит карьеру в ОАЭ Легенда Барселоны продолжит карьеру в ОАЭ
Трансферы УПЛ: Чигринский вернулся в Шахтер, Колос подписал игрока с опытом игры в УПЛ Трансферы УПЛ: Чигринский вернулся в Шахтер, Колос подписал игрока с опытом игры в УПЛ
Турецкий клуб сделал предложение по Малиновскому Турецкий клуб сделал предложение по Малиновскому
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Аль-Хилаль заинтересован в Неймаре
Лига Европы12:45
Славия - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа12:30
Вест Хэм и МЮ согласовали трансфер Магуайра
Европа11:55
Бавария заинтересовалась испанским голкипером
Бокс11:32
Усик рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории
Европа11:24
Ман Сити рассматривает возможность подписания хавбека Вест Хэма
Лига конференций10:55
Лига конференций-2023/24: АЕК Ларнака сыграет с Маккаби, Гент примет Погонь
Европа10:39
"У нас уже есть запасной вратарь": фанаты Ювентуса выступили против трансфера Лукаку
Европа10:09
Атлетико отказал в аренде Фелиша саудовскому клубу
Другие страны09:50
Клуб из ОАЭ объявил о подписании легенды Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK